観光客の日本人女性を「いいカモ」だと思い、ジュータン屋の店まで案内した青年・ヤリム。店ではバイトの説明をしてくれた男性が日本語で女性を接待します。女性は自分がだまされつつあることに気づくのでしょうか…？五箇野人(@gokayajin)さんの描く『海外青年が日本人女性に救われた話』第6話をごらんください。 ⓒgokayajin ⓒgokayajin ⓒgokayajin ⓒgokayajin