このお話は、主人公・カナが上司からのマタハラ被害を受けた様子が描かれています。「迷惑をかける前に」と思い、妊娠がわかってすぐ課長に報告しました。すると、とんでもない指示をされてしまい…。著者・ぽん子|スカッと漫画@育児漫画(@ponko008)さんの実録漫画『マタハラ野郎に天罰編』第2話をごらんください。 ©ponko008 ©ponko008 ©ponko008 ©ponko008