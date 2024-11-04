【明治安田J1リーグ】北海道コンサドーレ札幌１−１セレッソ大阪（日本時間11月3日／大和ハウス プレミストドーム）【映像】憮然とした表情で首元を掴み詰め寄った瞬間ピッチに入場する前の整列でまさかの“場外乱闘”だ。セレッソ大阪DF進藤亮佑が憮然とした表情で北海道コンサドーレ札幌のFW菅大輝に掴みかかり、壁際に押し付ける。今にも大喧嘩がはじまりそうな物々しいシーンだが、実はお馴染みの“戯れ”。ファンたちも「仲