SNSを使った投資詐欺の被害が後を絶ちませんが、被害に遭うのはどの世代が多いのでしょうか。株式会社トレジャープロモート（東京都千代田区）が運営するオンライン株式スクール『株の学校ドットコム』が実施した「投資詐欺被害の実態調査」によると、投資詐欺の遭遇率は60代と70代以上が高くなった一方で、「実際に被害にあった」と回答した人が最も多かったのは、20代であることがわかりました。【グラフ】投資詐欺被害に遭った