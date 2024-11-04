ことしの秋の叙勲の受章者が発表されました。県内からはあわせて87人が受章しています。社会の様々な分野で顕著な功績を挙げた人に贈られる旭日章では旭日重光章に日本歯科医師会・元会長の堀憲郎さんが選ばれました。旭日中綬章には元県議会議員の小山芳元さんと村松二郎さんが選ばれています。このほか、旭日小綬章は8人、旭日双光章は14人、旭日単光章は10人が受章します。公務に長く従事し、功績があった人に贈られる瑞宝章で