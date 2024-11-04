兵庫県の西宮神社では、子どもたちが七五三まいりに訪れています。さまざまな色合いの着物に身を包んだ子どもたち。連休最終日の１１月４日、西宮神社では、子どもの成長に感謝する七五三の参拝に多くの家族連れが訪れています。御祈祷を終えた子どもたちは千歳飴などのお土産をもらい、ご満悦な様子でした。（子ども）「（Ｑ衣装を着られてどうですか？）うれしい〜」（保護者）「２人ともメイクしてもらって、美人さん２