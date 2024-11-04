ロシアによる軍事侵攻が続くウクライナを支援しようと4日、新潟市の商業施設でイベントが開かれました。新潟市中央区の商業施設で開かれたイベント。このイベントはウクライナを支援するとともに多くの人に平和について考えてもらおうと、新潟市のＮＰＯ法人が企画したもので、県内の大学生や留学生など約60人が参加しました。会場にはウクライナから小千谷市に避難したムタル・サリフさんも来場。商品をＰＲするとともに支援を呼