タレントの平野ノラが3日にインスタグラムを更新し、タレントの藤田ニコルの結婚式に出席したことを報告。藤田や有吉弘行らと並んだ集合ショットを披露すると、ファンから反響が集まった。【写真】藤田ニコル、純白のウエディングドレス姿昨年8月に俳優の稲葉友との結婚を発表していた藤田。彼女も先日、自身のインスタグラムを更新しウエディングドレス姿を公開しながら「結婚式を挙げてきました」とファンに報告していた。