◆紅白戦紅組―白組（４日・楽天モバイル）楽天は４日、紅白戦を行う。両軍スタメンは以下の通り◆紅組１（中）武藤２（二）小深田３（右）伊藤裕４（一）安田５（三）山崎６（遊）ワォーターズ７（左）江川８（捕）水上９（投）松井◆白組１（中）中島２（遊）山田３（左）渡辺佳４（一）石原５（二）永田６（三）黒川７（捕）太田８（右）前田９（投）西口