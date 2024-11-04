連休最終日の４日、「＃推しの日」というハッシュタグがネットに登場、盛り上がりを見せている。「一般社団法人日本記念日協会」のサイトによると、「推しの日」は岐阜・中津川市付知町でまちづくり企画やゲストハウスの運営を手がける「株式会社ゴシンボク」が制定。１１０４で「いい（１１）推し（０４）」と読む語呂合わせからきており、“推し”について語り合う日としている。この日にあわせ、広島県の公式Ｘでは「お