3日、木曽郡上松町の景勝地「寝覚の床」を流れる木曽川に19歳の男性2人が転落した事故で、4日から行方不明になっている1人の捜索が再開されましたが、発見には至っていません。3日午後2時前、上松町の「寝覚の床」を流れる木曽川に男性2人が転落したと仲間から救助要請がありました。2人はいずれも愛知県名古屋市に住む19歳の自衛官の男性で、1人は自力で川から上がり右太ももを擦る軽いけがをしましたが、もう1人は発見に至らず行