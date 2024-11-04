大分県日出町で3日、県内各地のグルメなどが楽しめる日の出マルシェが開催されました。 日の出マルシェ 「日の出マルシェ」は日出町の商工会青年部が4年前から実施していて、今回は県内の飲食店やハンドメイドの雑貨など29店舗が出店しました。 また、会場の公園では自転車競技のイベントも同時に開催。参加者たちは砂浜や松林の中に作られたコースを、時には自転車を押しながら周回して楽しんでいました