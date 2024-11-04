中国の「方特夢幻王国」（写真：アフロ）新聞社で10年ちょっと働き、未婚で息子を出産。日常生活に疲弊を感じ、追い詰められる中で息子とともに日本を飛び出すことを決断した、経済ジャーナリストの浦上早苗さん。向かった先の中国での日々や出会った人々との交流を記録した『崖っぷち母子、仕事と子育てに詰んで中国へ飛ぶ』から、子ども料金にまつわるエピソードを一部抜粋・再構成してお届けします。年齢ではなく身長で決まる子