Image: kopek このラギットなデザインに一目ぼれ。どこをみても「無骨」な佇まい。その正体は…Sangean（サンジーン）の MMR-99J（2万900円）は、Bluetooth、AUXに対応したAM/FMラジオです。A.T.S.（オートチューニングシステム）という、AMとFMバンドから信号強度に基づいたラジオ局を自動的にスキャンする機能を搭載。最大40のメモリースロットを搭載していて、キャンプなどのアウトドアシ