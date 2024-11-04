「BCNランキング」2024年10月21日〜27日の日次集計データによると、タブレット端末の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位10.2インチiPad Wi-Fi 64GB スペースグレイMK2K3J/A（アップル）2位10.2インチiPad Wi-Fi 64GB シルバーMK2L3J/A（アップル）3位10.9インチiPad Wi-Fi 64GB シルバーMPQ03J/A（アップル）4位iPad mini Wi-Fi 128GB スペースグレイMXN63J/A（アップル）5位iPad mini Wi-Fi 128GB ブルーMX