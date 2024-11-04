雄大な自然とノスタルジックな街が魅力の小樽。その中でも、夜景が美しい小樽港は、札幌からも近く電車でも車でもアクセスしやすく、人気の観光スポットとなっています。 今回は、編集部が実際に行ってみた『北海道Likers編集部のおすすめ』として、『グランドパーク小樽』の絶品丼をご紹介します。 1日20食限定！ 「サーモン・イクラ丼」 画像：北海道Likers 『グランドパーク小樽』2階にある『鉄板焼き