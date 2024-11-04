（ＣＮＮ）南米ボリビアで、武装集団が中部コチャバンバ県にある軍隊の施設を占領し、要員２００人余りを人質に取った。ボリビア軍の１日の発表によれば、非正規の武装集団が軍要員を人質に取ったほか、武器や弾薬も奪ったという。外務省によれば、今回の事案によって、２００人あまりの要員が人質となった。アルセ大統領は武装集団について、モラレス元大統領と関係があると主張したが、証拠は示さなかった。ボリビア軍は武装集団