3日、千葉県四街道市で起きた強盗致傷事件で、指示役とみられる人物が逮捕された男のスマートフォンを使って被害者の男性を脅していたことが分かりました。金子優汰容疑者（28）は3日、四街道市の住宅に侵入し、住人の男性（57）にけがをさせたうえ、現金1万3000円を奪った疑いが持たれています。金子容疑者は「生活が困窮し現金がほしかった」などと容疑を認めています。その後の捜査関係者への取材で、指示役とみられる