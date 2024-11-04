【モデルプレス＝2024/11/04】ドラマ＆映画『【推しの子】』でアイドルグループ・B小町のメンバーを演じる齊藤なぎさ、原菜乃華、あの。この度、オリジナル楽曲第2弾「トワイライト」のMVが公式YouTubeチャンネルにて公開された。【写真】齊藤なぎさ・原菜乃華・あの“B小町”可愛すぎるアーティスト写真◆【推しの子】B小町「トワイライト」MV公開齊藤演じるルビー、原かな、あの演じるMEMちょにより結成された新生アイドルグルー