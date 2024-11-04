3連休最終日の4日、午後から高速道路の上りは混雑が予測されています。NEXCO東日本によりますと、中央自動車道では、小仏トンネル付近で正午ごろから最大25キロ、東名高速では、綾瀬スマートインターチェンジ付近で正午ごろから最大25キロ、東北自動車道では、加須インターチェンジ付近で午後3時ごろから最大25キロの渋滞が予測されています。