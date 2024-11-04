日本ハムの今川優馬外野手（２７）が今月１日から行われている本拠地（エスコン）での秋季キャンプで連日にわたり猛アピールを続けている。来季プロ５年目を迎える道産子戦士は２年目だった２２年に一軍９４試合に出場。打率２割２分７厘、１０本、３９打点を残し一時は外野のレギュラーを奪う勢いを見せた。だが、期待された昨季は２８試合の出場に止まり打率も１割９分７厘と低迷。今季に至っては僅か６試合の出場に終わった