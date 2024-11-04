【モデルプレス＝2024/11/04】TWICE（トゥワイス）の日本人ユニット・MISAMO（ミサモ）が11月2日・3日の2日間、埼玉県・ベルーナドームにて自身初となるドームツアー「MISAMO JAPAN DOME TOUR 2024 “HAUTE COUTURE”」の関東公演を開催。初披露楽曲を多数披露した。【写真】TWICE、新曲MVで「神々しい」金髪ヘア披露◆MISAMO、関東公演で新アルバム楽曲初披露今回の公演の見どころの1つは、11月6日にリリースする新アルバム「MISA