【モデルプレス＝2024/11/04】上智大学「ソフィアンズコンテスト2024」の結果発表イベントが3日、上智大学四谷キャンパスにて開催。エントリーNo.2中嶋未来（なかじま・みく）さんがグランプリに決定した。【写真】昨年の「ソフィアンズコンテスト」ファイナリスト◆「ソフィアンズコンテスト」グランプリは中嶋未来さんグランプリに輝いた中嶋は「『ソフィアンズコンテスト2024』でグランプリをいただけて、本当に光栄です。応援