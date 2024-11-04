グラビアアイドル・三田悠貴のファースト写真集が12月19日（木）にワン・パブリッシングから発売されることが決定した。 三田悠貴 このロケが初海外となる三田が記念すべきファースト写真集撮影で訪れたのは、タイのパタヤ。Gカップ軟乳を最大限に生かしたランジェリーや変形水着など、初写真集ながら衣装のセクシーさもフルスロットル。   また自身も軽トラを所持し“軽トラ女子”としても知られる三田が、タイで活躍する軽