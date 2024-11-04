■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）10/31、NYダウ▲378ドル安、41,763ドル2）11/01、NYダウ＋288ドル高、42,052ドル【前回は】相場展望10月31日号日本株: 首相は「政権維持」に集中、「政策実行は停滞」⇒株価には重荷一方、野党の要求を優先⇒財政拡大し、株価には追い風も●2．米国株：トランプ氏と議会選で共和党が勝利の場合、一時的株高⇒金利高で株安1）10/31の米国株は、軟調な決算発表に引きずられ下落