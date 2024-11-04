ジューススタンド「元祖大阪梅田ミックスジュース」は、タツノコプロの大人気キャラクター「ハクション大魔王」とコラボレーション企画を実施中です。 「元祖大阪梅田ミックスジュース×ハクション大魔王」55周年記念コラボイベント第三弾  概要： 第三弾オリジナルイラストを使用したオリジナルステッカーの配布期間： 2024年11月11日(月)〜無くなり次第終了対象者： キャンペーン対象店舗で商品