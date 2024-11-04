岐阜県関市で11月3日、もみ殻や小屋が燃える不審火が2件ありました。周辺では1週間前にも小屋が燃える不審火があり、警察が関連を調べています。11月3日午後8時前、関市西田原の田原営農組合乾燥施設で、外に置いてあったもみ殻から出火し、30分ほどで消し止められました。また、70メートルほど離れた場所では3日午前2時40分ごろ、トタン張りの小屋が燃える不審火がありました。いずれもケガ人や周囲への延焼はありま