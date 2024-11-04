北陸3県の食の魅力を発信するイベントが氷見市で開かれています。この「北陸グルメイベント」は富山、石川、福井の風景や食などをPRするためJRと地元がタッグを組む「北陸デスティネーションキャンペーン」の一環として行われています。今年3月に敦賀まで延伸し、北陸新幹線で結ばれた3県の食や伝統芸能を楽しんでもらおうと開かれました。このうち、「食の屋台」では、カニ汁やカキ、能登豚のステーキなどアツ