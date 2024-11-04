富士急静岡バスは、富士宮・富士〜東京駅線の「かぐや姫エクスプレス」の運行を11月1日から再開した。同路線は、ジェイアールバス関東と共同で6月7日まで運行していた。1日1往復を運行する。上りは鷹岡車庫（静岡県富士市）を午前6時55分に出発し、東京駅には午前10時18分に到着する。下りは東京駅を午後5時50分に出発し、鷹岡車庫には午後8時43分に到着する。途中、富士駅南口、新富士駅、塔の木、東名富士、東名江田、東名向ヶ丘