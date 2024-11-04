日本代表は11月にインドネシア、中国とのＷ杯アジア最終予選を戦う。『QQ』によれば、中国の国内リーグは11月2日が最終節だったため、中国代表は本日4日以降にバーレーンと日本戦に向けた招集メンバーを発表する見込みだそう。また、『163』によると、中国代表には6人の帰化選手（アラン、ティアス・ブラウニング、フェルナンド、ニコ・イェナリス、ヨン・フー・セテ、ダイ・ワイツン）がいるが、ブランコ・イヴァンコヴィッチ監督