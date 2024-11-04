◆第４９回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１０日、京都競馬場・芝２２００メートル）昨年当レース３着のハーパー（牝４歳、栗東・友道康夫厩舎、父ハーツクライ）は馬具を工夫し、２０２３年クイーンＳ以来の復活Ｖを目指す。今までレースではチークピーシーズを着用していたが、１０月３１日に初めてブリンカーを装着して追い切った。栗東・ＣＷコースで、オールセインツ（３歳３勝クラス）、ヴィゴラスダンサー（５歳２勝ク