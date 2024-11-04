千葉県四街道市の住宅で3日におきた強盗致傷事件で、住人の男性が、逮捕された男のスマートフォンを介して直接、指示役から「現金のありかを言わないと、家族がどうなるか分からない」などと脅されていたことがわかりました。強盗致傷などの疑いで4日朝に送検された埼玉県志木市の金子優汰容疑者は、3日午前4時半ごろ、四街道市の住宅に窓ガラスを割って押し入り、住人の男性の顔を殴るなどの暴行を加えた上で、現金1万3000円を奪