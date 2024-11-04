11月3日、第72回北國王冠で、岡部誠騎手（愛知）が騎乗するアンタンスルフレ（騙6・愛知・角田輝也）が2600m戦のレコードタイムを更新した。記録は2分49秒5。【金沢競馬】2000ｍ戦のレコードタイムを大幅に更新0.5秒更新これまでの2600m戦レコードは2010年11月14日、堀場裕充騎手がタートルベイで記録した2分50秒0だったが、今回の更新で0秒5短縮された。