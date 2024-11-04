石川・金沢市の繁華街に3日、大型のクリスマスツリーがお目見えし、ひと足早いクリスマスムードに包まれています。 「3、2、1、点灯」金沢市の片町きらら広場にお目見えしたのは高さ10メートルのクリスマスツリーです。装飾された約2万個のイルミネーションを点灯した後、ゴスペルのステージが披露され、訪れた人たちは一足早いクリスマス気分を楽しんでいました。 来場者：「きれいだ