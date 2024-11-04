ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平選手は11月2日、自身のInstagramを更新。妻の真美子さん＆愛犬のデコピンとの3ショットを披露しました。【実際の投稿：大谷翔平、優勝トロフィーを持って家族ショット】「幸せな家族写真も素敵です」大谷選手は「Thank you LA」とつづり、3枚の写真と1本の動画を投稿。ロサンゼルス・ドジャースのワールドシリーズ優勝を祝したセレモニーの様子を披露しました。3枚目の写真は、妻の真美子さ