石破首相が新たな農林水産相に江藤拓氏、法相に鈴木馨祐氏を起用する方向で調整に入ったことがわかりました。石破首相は、先月行われた衆院議員選挙で小里農水相と牧原法相が落選したことを受けて、後任選びを進めていました。政権幹部によりますと、後任には農水相に江藤拓元農水相、法相に鈴木馨祐元外務副大臣を起用する方向で調整しているということです。江藤氏は、安倍政権時代に農水相を務めた経験が重視されたとみられます