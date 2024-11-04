占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2024年11月4日〜11月10日の運勢を西洋占星術で占います。 うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）規格外のスケール。発想を変えてみて。つかみどころのない運勢です。胸に迫る感動や不思議な一体感に出会えるのに、次の瞬間には、ふっとかき消えてしまいそう。いいこと、うれしいことが起こっても、それが定着しない、永続性がないため、かえって、虚しく、寂しくなって