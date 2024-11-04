島根・松江市で建物火災がありました。1人が救急搬送されています。4日午前10時前、松江市南田町の「しょうゆ店『岩橋醤醸』の店舗を兼ねる住宅から煙が出ている」と消防に通報がありました。午前11時30分現在も消火活動が続いていて、1人が搬送され、詳しい容体は確認中ということです。