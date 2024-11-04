占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2024年11月4日〜11月10日の運勢を西洋占星術で占います。 てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）ハレとケの発想で、メリハリをつけて。オンとオフの使い分けがカギになる一週間です。ウィークデーは、手堅く進めて、ウィークエンドは、スペシャルプランで盛り上げていきましょう。平日はダイエット食、週末はチートデー的な変化のつけ方でもいい感じ。少し先に