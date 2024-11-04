占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2024年11月4日〜11月10日の運勢を西洋占星術で占います。 かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）“理想の自分”を、始めましょう。ある意味、いっぱい、いっぱい。だから、頭では「ちゃんとしたい」と思っていても、なかなか実行に移せません。朝、「今日は絶対に自炊する」と思っていても、人から「今夜どう？」と言われたら、ついOKしたり、おいしそうな匂いにつられ