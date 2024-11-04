「サメ目撃」のサインが出された海岸＝米ハワイ州マウイ島/KHNL（ＣＮＮ）米ハワイ州のマウイ島でサーフィンをしていた６１歳の男性が、サメに襲われて重傷を負った。目撃者や当局によると、男性は脚を食いちぎられながらも途中まで自力で泳いで岸へたどり着こうとした。マウイ郡の発表によると、男性は現地時間の１日午前７時ごろ、マウイ島のワイエフビーチパークに近いサーフスポット「サンドパイルズ」でサメに襲われた。「叫