米大リーグのゴールドグラブ受賞者が３日（日本時間４日）、下記のように発表となった。日本の記者投票ではなく、３０球団の監督・コーチの投票を７５％（自球団の選手には投票できない）、守備指標を２５％の割合で合計して決定される。ＭＬＢ公式サイトのサラ・ラングス氏のＸによると、１４選手が初選出されたのは２２年に並んで史上最多タイ。１０人以上の初選出は昨年まで４年連続で史上最長だったが、これを更新した。