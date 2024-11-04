中島健人 中島健人1stアルバム「N / bias」(ノンバイアス)のリリースを記念した全国各地のラジオ公開収録ツアーがスタート。初日となる３日はFM FUJIでの番組収録を富士急ハイランドで実施。約2000人の観客を前にアルバムに関するトークを繰り広げた。【動画】中島健人「ピカレスク」Music Video2024年3月にグループを卒業し、近年は俳優や「GEMN」「HITOGOTO」としてのアーティスト活動を続ける中、今年12月25日に