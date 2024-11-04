【動画】島田麻央 公開練習＆サプライズお祝い｜https://youtu.be/Pu_UksZQoYU 世界ジュニア選手権2連覇中の島田麻央が30日、練習を公開した。ショートプログラム「Defying Gravity」の曲かけ練習では、2回転アクセル、3回転フリップ、3回転ルッツ―3回転トウループの連続技をすべて成功するなど、ノーミスの演技を披露。 東日本選手権での課題を意識しながら、濱田コーチとともに連続ジャンプの確