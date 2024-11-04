鈴木馨祐元財務副大臣石破茂首相は、衆院選で落選した牧原秀樹法相と小里泰弘農相の後任人事を巡り、法相に鈴木馨祐元財務副大臣（47）、農相には江藤拓元農相（64）を充てる方向で調整に入った。第2次石破内閣発足に合わせて起用し、大半の閣僚は続投させる考えだ。関係者が4日、明らかにした。鈴木氏は財務省出身の政策通で、自民党内に唯一残る麻生派に所属。江藤氏は農政に詳しい。両者の登用で政権の安定化を図る狙いがあ