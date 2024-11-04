中国江蘇省のＧＤＰ、１〜９月は５・７％増江蘇省南京市建鄴（けんぎょう）区で本体工事が完了した南京金融城第二期（東区）のメインビル。（1月16日、南京＝新華社記者/李博）【新華社南京11月4日】中国江蘇省統計局はこのほど、1〜9月経済・社会発展主要統計を発表した。域内総生産（GDP）は前年同期比5.7％増となり、伸び率が1〜6月から横ばいだった。同省経済は全体的に安定の中で発展し、回復・上向き傾向を維持した