日本テレビ系情報番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）が５日に放送され、米大リーグ（ＭＬＢ）でワールドシリーズを制覇した大谷翔平投手（３０）、山本由伸投手（２６）が所属するドジャースが１日（日本時間２日）にロサンゼルス市内で行った優勝パレードを報じた。パレードの映像が流された後、コメンテーターでフリーの望月理恵アナウンサーは「真美子さんがナチュラルなのがすばらしいなと思いました」と発言。