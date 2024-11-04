格闘技選手の秋山成勲（韓国名チュ・ソンフン）が子どものころに在日韓国人であるという理由で差別を受けたエピソードを公開した。３日に放送された韓国ＭＢＣ（文化放送）のバラエティ番組に講演者として登場した秋山成勲は「私は大阪で生まれ、父は在日３世、母は韓国で結婚した後で日本にやってきた」と紹介し、現地で在日韓国人として体験した差別について打ち明けた。秋山は「中学校１年生のときに友達が１００円を借してほし