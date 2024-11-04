3日午後、(G)I-DLEが海外でのスケジュールを終え、仁川（インチョン）国際空港を通じて韓国へ到着した。※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。・人気K-POPアーティストが総出演！11月開催「第1回KOREA GRAND MUSIC AWARDS」全体ラインナップを公開・【PHOTO】(G)I-DLE、ワールドツアーのためオーストラリアへ出国…クールなファッション