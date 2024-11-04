背番号を新たに変更する根尾。これを契機に飛躍できるか(C)産経新聞社来季から中日・根尾昂の背番号が変わるという。井上一樹新監督が明かしたもので、1日夕方の地元ラジオ局で初言及。翌日、各スポーツ紙の取材で改めて明言した。【関連記事】中日のドラフトが「球団史上屈指」だと言える理由未来への転換点となるかも？■6年間「7」を背負う簡単に根尾のこれまでを振り返りたい。大阪桐蔭高で春夏連覇の実績を引っ提げ、